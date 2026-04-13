La sindaca di Andria ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone, per la giornata di oggi lunedì 13 aprile 2026, la chiusura al pubblico del cimitero comunale e di tutti i parchi pubblici e le aree verdi cittadine. Il provvedimento scaturisce dal messaggio di allerta gialla per vento diramato dal Dipartimento di Protezione Civile e Gestione Emergenze della Regione Puglia, che prevede venti da forti a burrasca con possibili raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte almeno sino alle 20 di questasera.

Nelle aree interessate dalla chiusura vigono il divieto di accesso, di transito e di sosta e permanenza. Come già riscontrato in occasione di precedenti eventi meteorologici, le condizioni previste possono determinare situazioni di instabilità delle alberature, caduta di rami e porzioni di chioma, nonché pericolo per manufatti e strutture in aree aperte al pubblico. Il cimitero comunale è interessato dal provvedimento anche per la presenza di alberature e strutture monumentali.

L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le forze dell’ordine per le attività di vigilanza e controllo, ad Andria Multiservice per la chiusura e la messa in sicurezza delle aree, alla Prefettura di Barletta Andria Trani e al Servizio Comunale di Protezione Civile. Le misure resteranno in vigore fino alla cessazione delle condizioni di rischio.

La sindaca raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare aree alberate, parchi e percorsi naturalistici e di attenersi alle indicazioni degli organi di protezione civile e di polizia locale.