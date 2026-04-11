Farsi trovare pronti nel click day per presentare le domande per accedere ai fondi messi a disposizione delle imprese per investire sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Inail ha pubblicato un nuovo avviso del bando ISI, l’agevolazione a sostegno delle aziende che scelgono di investire nel miglioramento delle condizioni di salute dei propri dipendenti e dell’ambiente in cui operano. Le imprese possono ottenere contributi a fondo perduto fino a 130.000 euro per interventi su 5 diversi assi di finanziamento. Le domande potranno essere inviate dal 13 aprile al 28 maggio. La Confcommercio di Andria ha deciso di organizzare un workshop per fare conoscere meglio e in maniera dettagliata l’opportunità concreta per le imprese che vogliono investire in sicurezza e innovazione.

Sono previsti contributi a fondo perduto dal 65% all’80% e tra gli interventi ammessi ci sono anche quelli assolutamente improrogabili come lo smaltimento di amianto. Ma c’è anche l’acquisto di nuovi macchinari e più in generale il miglioramento delle condizioni di sicurezza. L’asse di finanziamento numero 5 riguarda progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e per i giovani agricoltori, elementi assolutamente centrali per il territorio della Bat.

Di tutti questi temi si parlerà martedì 14 aprile, a partire dalle ore 15:00, presso la sede della Confcommercio di Andria in via Nicola Pisano. Per informazioni e partecipazione è a disposizione la mail: andria@ confcommerciobari.it e il numero di telefono 0883 1955204.

“L’INAIL con questo bando ci fa sapere che si sta compiendo ‘un passo decisivo verso un modello di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sempre più integrato con la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica’. Si tratta di focus, insieme ai cambiamenti climatici, che rappresentano delle sfide importanti in questo momento anche per noi imprenditori. Per questo abbiamo organizzato questo workshop che riteniamo sia un’occasione concreta per migliorare la sicurezza dei nostri lavoratori, ridurre i rischi aziendali e investire nella transizione energetica. Aspettiamo – conclude Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria – i nostri associati e non per approfondire insieme i termini del bando e le modalità di accesso e per far crescere le nostre imprese e, soprattutto, farle crescere in sicurezza”.