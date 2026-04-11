L’importanza della sinergia fra Ospedale e territorio con l’essenziale ruolo anche di farmacisti, medici di medicina generale e pediatri. E’ questo il tema alla base di un congresso medico-scientifico dal titolo “DERMOBA-T” ed organizzato ad Andria in questo fine settimana dalla Clinica Dermatologica dell’Università di Bari nelle sale del Cristal Palace Hotel.

Un momento di confronto, approfondimento e studio diviso in cinque intense sessioni con il coordinamento dei responsabili scientifici e cioè i professori Paolo Romita, Caterna Foti e Domenico Bonamonte. Fondamentale il ruolo del territorio per indirizzare al meglio i pazienti con patologie dermatologiche che oggi si possono affrontare anche con cure innovative ed all’avanguardia.

Nell’organizzazione del congresso non sono mancate le partnership sul territorio di enti che vivono anche queste tipologie di problemi come il CALCIT, il Circolo della Sanità la LILT e la Sidapa.

Il servizio di News24.City.