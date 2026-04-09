Domenica 12 aprile torna Andria Pedala, che porterà energia e sostenibilità per le vie della città con il progetto Biking Together. L’appuntamento in bici è alle ore 10:00 al Chiostro di San Francesco, per un percorso che si svilupperà per circa 9 km.

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa, insieme al Comune di Andria – Assessorati alla Bellezza e alla Sicurezza, è l’associazione “I Bicipedi” che dedicano questa 12esima edizione al progetto BikingTogether.eu, il progetto Erasmus+ che porta il cuore e l’esperienza del BiciBus in tutta Europa: le buone pratiche nate tra le strade di Andria stanno diventando un modello di mobilità dolce per i partner europei, rendendo la città protagonista di un cambiamento verde.

Dopo una breve presentazione del progetto BikingTogether.eu nella sala polifunzionale del Food Policy Hub (ore 10:00), si partirà con la pedalata collettiva verso le scuole di Andria che hanno dato vita al progetto BiciBus Andria. Durante la biciclettata è previsto anche un workshop formativo da parte di Giovanni Prezioso, ideatore del BiciBus Andria e facilitatore all’uso della bici.

«Attraversare la città in bicicletta è una scelta sostenibile ed un modo chiaro di abitare i luoghi urbani – afferma l’Assessora Daniela Di Bari – Muoversi lentamente significa riscoprire le strade come luoghi di relazione, fatti di incontri, sguardi e quotidianità condivisa, restituendo centralità alle persone. Ogni gesto conta, le azioni e le scelte di ciascuna persona contribuiscono a rendere le città più vivibili, accoglienti e sane. La bellezza urbana, infatti, non è solo ciò che vediamo, ma anche ciò che condividiamo, è cura degli spazi comuni, responsabilità e partecipazione. In questo senso, Andria Pedala insieme a tutti gli altri processi e progetti messi in campo è un invito aperto a tutta la cittadinanza a rallentare, partecipare e prendersi cura della propria città, a stare insieme amando la città, il creato, le creature».

Per l’assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno, «Andria Pedala è un evento ormai diventato una tradizione per la nostra città. E’ un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile e il benessere dei cittadini. Siamo convinti che l’uso della bicicletta possa essere un importante contributo al cambio di mentalità e alla riduzione dell’impatto ambientale. Ringraziamo tutti i partecipanti e gli organizzatori per il loro impegno e dedizione. Insieme, possiamo fare la differenza e rendere Andria una città più verde e più sana».

Il progetto BikingTogether.eu sta avviando altre azioni simili a queste nelle diverse nazioni d’Europa partner del progetto: Germania (LearnLabor), Spagna (Innetica), Portogallo (Aventur) e Italia (I Bicipedi) per promuovere il manuale del BiciBus Andria in tutta Europa.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea, che ha portato i partner europei nella città di Andria nel settembre del 2025, negli spazi del Food Policy Hub Andria, dove col prezioso supporto di Spazio Terre Aps, I Bicipedi hanno coordinato 3 giorni di formazione, utili a rilanciare il progetto che adesso sta viaggiando in Europa. Tutti sono invitati a partecipare alla pedalata, in special modo, i giovani, i veri autori del cambiamento.

«Per noi è un impegno costante cambiare le abitudini culturali – dichiara la Sindaca Giovanna Bruno – Abbiamo perciò creato le condizioni di accessibilità per questo cambio culturale perché sei anni fa non avevamo piste ciclabili, se non in pessimo stato e senza continuità nel percorso cittadino. Oggi invece abbiamo attrezzato una città più moderna e ancora siamo impegnati su questo tema. E’ chiaro che bisogna investire partendo dalle nuove generazioni e tante iniziative sono state pensate proprio per i più piccoli perché possano crescere l’idea e la visione di di una città più sostenibile».