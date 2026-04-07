Da qualche settimana la Chiesa Santa Croce è stata liberata dal ponteggio che la circondava, ciò ha suscitato domande e curiosità tra i cittadini. La realizzazione del ponteggio, infatti, è stata indispensabile per procedere agli inderogabili interventi di Restauro della copertura fortemente deteriorata, per razionalizzare il sistema di scarico delle acque piovane che danneggiavano l’intero immobile. I lavori si sono svolti con l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Foggia-BAT e realizzati dall’impresa Gen.Co..

E’ fondamentale evidenziare la notevole rilevanza della Chiesa Santa Croce con il suo straordinario repertorio pittorico che si spiega sui muri d’ambito, databile tra l’ultimo quarto

del XIV secolo e la fine del XV, in piena conformità agli impianti decorativi del maturo trecento con spunti tematici e particolarità iconografiche che lo rendono un unicum nel panorama della civiltà pittorica di Puglia.

Il Vescovo eletto della Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi, mons. Domenico

Basile, già Direttore Ufficio diocesano per i beni culturali e l’edilizia di culto, ha fortemente

voluto questo intervento. In continuità con le iniziative attivate per precedenti restauri

diocesani, ha ritenuto di continuare ad adottare un approccio strategico nella conduzione dei lavori con il coinvolgimento dei giovani e giovanissimi studenti.

In pratica, l’obiettivo di questa iniziativa denominata “CANTIERE APERTO” è quello di mostrare alla città gli esiti dell’intervento di restauro della Chiesa Santa Croce attraverso la

partecipazione degli studenti del quartiere San Valentino che ne hanno approfondito

l’importanza storico-artistica. Questo approccio è nato dalla consapevolezza che è possibile

ribaltare l’immagine tradizionale dei cantieri, da fonte di disagio in opportunità di conoscenza, di dialogo, di costruzione di consenso.

Il progettista incaricato del restauro architetto Rosangela Laera ha considerato come elementi chiave il valore simbolico della Chiesa inserita nel contesto attuale del quartiere San Valentino. Per questo grazie alla fertile interazione con la dirigente scolastica prof. Elisabetta Abruzzese sono state coinvolte alcune classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Imbriani Salvemini che, guidate dal professor Severino Ernesto, hanno avviato un percorso di conoscenza storica, una sorta di esplorazione del sito e delle immagini che costituiscono il prezioso ciclo pittorico. Il giorno 8 aprile avremo la possibilità di ‘conoscere’ aspetti nuovi e certamente interessanti di un rilevante (quanto poco conosciuto) monumento della città di Andria attraverso lo ‘sguardo’ attento e curioso dei giovani del quartiere. L’attività si svolgerà sia presso la Chiesa santa Croce, con una visita sul campo, sia presso la Scuola, dove saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti.,

L’obiettivo di mons. Basile è stato, infatti, quello di integrare il cantiere di Santa Croce con la città attraverso una serie di iniziative centrate su queste parole-chiave: informazione, per spiegare cosa e come si sta realizzando; educazione, per coinvolgere i bambini facendoli sentire protagonisti, attraverso i laboratori in collaborazione con la scuola, per sviluppare la consapevolezza della ricchezza del patrimonio culturale cittadino e, di conseguenza, un senso di appartenenza e rispetto per questi preziosi beni.