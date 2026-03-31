La “nona sinfonia” di Facundo Marquez con la maglia della Fidelis. E poi il gol della “doppia cifra” mancato per pochi centimetri e negato dal palo. Eccolo il match-winner di Andria-Acerrana. Rete pesantissima, la sua, nella sfida casalinga contro la cenerentola del girone H di Serie D. Quarta vittoria consecutiva al “Degli Ulivi” in cassaforte. Quota-salvezza vicinissima. E il cambio di modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, con “Facu” al centro dell’attacco, Rovere, Taurino e Gatto sulla linea dei trequartisti, ha dato responsi positivi.

Nove gol in campionato per l’attaccante argentino, dunque. Il più bello?

Ne manca uno per arrivare alla doppia cifra. Marquez ha cinque partite ancora a disposizione per riuscirci.

Ci sono due Fidelis all’interno dello stesso campionato: 29 punti, sui 40 totali, ottenuti in casa (solo Martina e Barletta hanno fatto meglio nella versione interna), 11 in trasferta, zero addittura nelle ultime cinque esibizioni con la valigia da viaggio.

Per fortuna della Fidelis, il turno infrasettimanale del “Giovedì Santo” è ancora al “Degli Ulivi”: fischio d’inizio per la gara contro il Francavilla in Sinni previsto alle ore 15. In arrivo un vero e proprio match point-salvezza, da giocarsi contro una squadra, quella allenata da Lazic, che fa meglio in trasferta rispetto al “Fittipaldi”. Ancora out Giorgione.

Il servizio.