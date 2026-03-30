Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative di Andria in programma il prossimo 23 e 24 maggio. L’aria di cambiamento che regna nel centrodestra andriese sta portando anche ad una ventata di volti nuovi tra i candidati al consiglio comunale. Tra questi c’è anche il giornalista Lorenzo Di Cosmo, che nella sala del Cristal Palace ha ufficializzato la candidatura tra le fila di Fratelli d’Italia, partito inserito nella coalizione di centrodestra che ha scelto Sabino Napolitano come candidato sindaco. Impegno forte e chiaro è il suo slogan, come chiara è la volontà di affrontare e superare diverse criticità emerse negli ultimi anni in città. A differenza di cinque anni fa, il centrodestra andriese si presenta unito e coeso più che mai.

Il servizio a cura di Aldo Losito.