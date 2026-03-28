Tre ragazzi dell’Under 15 della Football Academy Andria faranno parte della Rappresentativa Regionale al Torneo delle Regioni. I “classe 2011” Luigi Cassano, Giuseppe Erminio e Vincenzo Nappo sono stati convocati, dopo essersi messi in evidenza con il team andriese, allenato da Alessandro Di Bari e Gerri Leonetti.

Domani, i 3 giovani calciatori saranno già impegnati nella prima partita della prestigiosa competizione, che quest’anno di svolge proprio in Puglia. La prima avversaria sarà il Trento nel match in programma a Maglie. Domenica 29 marzo, invece, la Rappresentativa Pugliese affronterà l’Emilia Romagna sempre sul campo leccese. Terzo appuntamento lunedì 30 marzo contro le Marche, questa volta sul campo di Matino.

«C’è tanto orgoglio e soddisfazione nel vedere i nostri ragazzi fare esperienze utili a farli crescere sotto il profilo umano e sportivo – commenta il presidente della Football Academy Andria, Paolo Di Bari -. La nostra società vuole essere il trampolino di lancio verso palcoscenici calcistici di valore. Non è un caso se le società professionistiche ogni anno attingono dal nostro settore giovanile diverse pedine. Sono questi i veri risultati che gratificano il lavoro che svolgiamo ogni giorno, facendoci diventare il punto di riferimento del calcio giovanile nell’intera provincia».

La convocazione dei 3 ragazzi, è anche il frutto di un lavoro di squadra, che sta portando sempre più in alto l’Under 15 della Football Academy Andria. Il team dei 2011, infatti, ha già vinto sia la fase provinciale che il successivo girone regionale. Adesso è tra le migliori 8 squadre di categoria che si giocheranno il titolo regionale, con le sfide ad eliminazione diretta che partiranno dopo Pasqua.