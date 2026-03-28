Si è tenuto ieri mattina l’incontro formativo e informativo sulla Definizione Agevolata dei Tributi Comunali voluto dall’Assessore al Bilancio Pasquale Vilella. Presente il Sindaco Avv. Giovanna Bruno, il consigliere regionale e presidente del consiglio comunale Giovanni Vurchio. Sono stati coinvolti l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani e l’Associazione dei Commercialisti Andriesi. Alla presenza dei numerosi commercialisti sono state evidenziate le varie fattispecie che consentono a cittadini ed imprese di regolarizzare i propri debiti risparmiando sanzioni e interessi.

È stato affrontato anche l’annoso tema delle aree fabbricabili oggetto di vincoli. “Le istanze potranno essere presentate grazie ad una piattaforma che il settore innovazione tecnologica ha elaborato per facilitare la protocollazione delle richieste e per evitare che cittadini e professionisti debbano recarsi presso gli uffici – spiega l’assessore Vilella – Ci auguriamo che i contribuenti possano sfruttare questa importante opportunità messa a disposizione”. Ricordiamo che Andria è una delle prime città ad aver approvato un regolamento sul tema.