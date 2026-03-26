«La riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro dei fondi di coesione rappresenta un segnale importante di un cambio di passo in Europa, sempre più orientata a rispondere in modo concreto alle esigenze reali degli Stati membri e dei cittadini». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della Commissione Finanze della Camera.

«Il lavoro portato avanti dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto dimostra come sia possibile utilizzare in maniera più efficace e strategica le risorse europee, adattandole a priorità fondamentali come la competitività, le politiche abitative, l’energia e la sicurezza. Si tratta di ambiti cruciali per sostenere la crescita economica e rafforzare la stabilità sociale. Questo risultato – prosegue – è anche il frutto di una sinergia virtuosa con il Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha saputo riportare l’Italia al centro del dibattito europeo, non solo come beneficiaria di risorse, ma come protagonista nella definizione delle strategie dell’Unione. È la dimostrazione – conclude il deputato di FdI – che un approccio pragmatico, lontano da rigidità ideologiche, può rendere l’Europa più efficace e vicina ai cittadini. La sfida ora è garantire che queste risorse vengano impiegate rapidamente e bene, producendo risultati concreti per famiglie e imprese».