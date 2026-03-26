Il triduo pasquale si apre con la celebrazione del Giovedì santo rivolgendo uno sguardo sull’ultima cena e il gesto della lavanda dei piedi compiuto dal Signore Gesù che rivolge un comando ai suoi discepoli: “Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi»” (Gv 13, 15).

A partire dall’esempio del Signore anche la Pasqua è un tempo per riscoprirsi solidali verso gli ultimi, i poveri e nel condividere un pasto fraterno, riscoprendo così il valore della convivialità e della fraternità.

Quest’anno alcune mense gestite dalle Caritas diocesane dei capoluoghi pugliesi, espressione della Chiesa presente in tutti i territori, condivideranno insieme all’Associazione Slow Food Puglia un pasto conviviale.

Si intrecciano così valori e attenzioni che le due organizzazioni condividono: il valore della comunità, l’attenzione alla biodiversità, la condivisione di un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, rispetto verso chi lo produce e l’attività di advocacy fra società civile e istituzioni.

Martedì 31 marzo nelle sedi di Bari (Mensa suore della carità “Madre Teresa di Calcutta”, a cena), Brindisi (Mensa “Parrocchie Solidali – Via Peschiera, a pranzo), Lecce (Casa della carità – Corte Gaetano Stella, pranzo), Barletta (Mensa della Caritas Diocesana “IL CENACOLO”, Cialdini 62, ore 16.30), Taranto (mensa presso Caritas diocesana in Vico Seminario 17, ore 12.00) e Foggia (Mensa Caritas diocesana presso parrocchia SS Salvatore sita in via Benedetto Croce n.1 cena del 6 aprile) grazie al contributo di Slow Food Puglia e all’impegno di tanti volontari saranno serviti circa 600 pasti.

Un gesto che ci spinge a vivere il tempo pasquale in maniera solidale, prendendosi cura di chi fa fatica nella vita e può trovare un pò di ristoro e di pace che il Signore dona ai suoi amici.