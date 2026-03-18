Andria si prepara ad accogliere una serata di particolare rilievo culturale con la presentazione di Lunario dei giorni insonni (Einaudi), il nuovo romanzo di Elvira Seminara, tra le voci più originali e riconoscibili della narrativa italiana contemporanea. L’appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2026, alle ore 19:00, presso la Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino, in Largo Seminario 8 ad Andria, dove l’autrice incontrerà il pubblico in dialogo con Silvana Campanile.

L’iniziativa si annuncia come uno degli appuntamenti letterari più interessanti della stagione, non solo per la presenza di un’autrice molto apprezzata da critica e lettori, ma anche per la forza del romanzo al centro dell’incontro. Pubblicato da Einaudi, Lunario dei giorni insonni porta il lettore dentro una storia intensa e profondamente umana, costruita attorno alla figura di Iris, una donna che, dopo un matrimonio fallito, vive una condizione di sospensione esistenziale e scopre nella notte una dimensione altra, abitata da inquietudini, visioni e possibilità inattese. Nelle presentazioni editoriali del libro, Iris appare come una creatura di confine, parte di una sorta di “stirpe” di insonni che vive nel tempo rovesciato della veglia.

È proprio questa capacità di raccontare i territori più fragili e profondi dell’esistenza a rendere la scrittura di Elvira Seminara così distintiva. La sua narrativa unisce finezza psicologica, intensità emotiva e una lingua capace di muoversi con naturalezza tra malinconia, ironia e tensione poetica. In Lunario dei giorni insonni, il disagio, la solitudine e la tristezza non vengono soltanto narrati, ma trasformati in materia viva, in una riflessione sul bisogno di resistere, di ascoltarsi, di cercare una forma di verità dentro le crepe del quotidiano.

La presentazione di Andria offrirà quindi molto più di un semplice momento promozionale. Sarà un’occasione di incontro autentico con la letteratura contemporanea, un’opportunità per ascoltare dalla viva voce dell’autrice il percorso che ha portato alla nascita del romanzo, le sue atmosfere, le sue domande profonde e i suoi personaggi. Il dialogo con Silvana Campanile contribuirà ad arricchire ulteriormente una serata che si preannuncia intensa, partecipata e capace di coinvolgere non solo i lettori abituali, ma anche chi desidera avvicinarsi a una scrittura che sa parlare con sensibilità e intelligenza al nostro tempo.

In un contesto culturale in cui il bisogno di occasioni vere di ascolto e confronto si fa sempre più forte, l’incontro con Elvira Seminara assume un valore particolare. Portare ad Andria una voce così autorevole della narrativa italiana contemporanea significa offrire alla città e al territorio un momento di crescita culturale, di condivisione e di riflessione, nel segno del libro e del dialogo tra autori e comunità dei lettori.

La serata del 19 marzo si rivolge dunque a tutti: agli appassionati di narrativa, ai lettori curiosi, a chi ama gli incontri con gli autori e a chi riconosce nella cultura uno spazio necessario di bellezza e pensiero. Sarà un invito a fermarsi, ad ascoltare e a lasciarsi attraversare da una storia che, partendo dall’insonnia e dall’inquietudine, arriva a toccare temi universali come la fragilità, il desiderio di felicità e la possibilità di ricominciare.

Ingresso libero.