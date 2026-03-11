Si terrà martedì 17 marzo alle ore 19, presso il Chiostro di San Francesco della Città di Andria, l’incontro dal titolo “Le Ragioni del Sì. Chi Accusa non giudica” promosso dalla segretaria cittadina del Nuovo Partito Socialista Italiano della città federiciana, unitamente al Comitato per il Giusto Processo, in vista del voto referendario del prossimo 22 e 23 Marzo.

Per l’occasione interverranno il segretario regionale del NPSI Luigi De Mucci, il candidato sindaco del centrodestra andriese Sabino Napolitano, Francesca Magliano, Nicola Giorgino – entrambi avvocati appartenenti al Foro di Trani, Francesca Pascale portavoce nazionale del “Comitato Chi Accusa non giudica” e il Sen. Luigi Vitali già sottosegretario alla Giustizia.

Vi saranno anche le testimonianze di Luigi Riserbato, già Sindaco della città di Trani e Gabriele Elia cofondatore del Comitato Chi Accusa non giudica, entrambi vittime di casi di malagiustizia. A moderare l’incontro ci sarà il direttore de Il Giornale di Trani Nico Aurora.