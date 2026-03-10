Tra il 23 ed il 27 marzo ci sarà il varo delle travi per l’installazione del ponte a scavalco sulla SP1 “Trani-Andria”. E’ l’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio della Provincia di Barletta Andria Trani che avvicina la fine dei lavori che dovrebbero completare un’opera attesa ormai da quasi un decennio. Procedono infatti i lavori che consentiranno tra non molto di veder realizzata un’opera da circa 3 milioni di euro stralciata nel 2015 dal progetto iniziale di rifacimento della Provinciale 1 e successivamente recuperata grazie ad un finanziamento regionale approvato nel lontano 2019. Dal 2017 e cioè da quando la strada è stata inaugurata con la doppia corsia le circa 300 aziende ed i coltivatori che lavorano in quel territorio tra Andria e Trani sono costretti a tragitti più lunghi per entrare o uscire dalle loro proprietà non essendoci proprio quel ponte a metà strada. Un progetto come detto partito e finanziato già anni fa, che a maggio del 2023 ha visto anche la firma del contratto di appalto per i lavori ma a metà anno 2025 si sono visti i primi operai in cantiere. Da allora si è lavorato per realizzare tutta la viabilità e per sistemare le strutture necessarie poi per il varo delle travi. Cosa che avverrà, come detto, tra il 23 ed il 27 marzo quando la strada subirà parziali chiusure tra carreggiata principale e complanari. Una situazione necessaria con qualche disagio ma necessaria per consentire il piazzamento delle gru per le operazioni di varo delle travi.

Qui di seguito le chiusure contenute nell’ordinanza:

1) chiusura della complanare della S.P. 1 (ex S.P. 130) in direzione Andria dal km 4+250 al km 4+450 per il giorno 23/03/2026;

2) chiusura della complanare della S.P. 1 (ex S.P. 130) in direzione Trani dal km 4+400 al km 4+100 per il giorno 24/03/2026;

3) chiusura delle carreggiate principali della S.P. 1 (ex S.P. 130) in corrispondenza della rotatoria al km 2+200 in territorio di Trani e della rotatoria al km 6+100 in territorio di Andria dal giorno 23/03/2026 al giorno 27/03/2026;

4) chiusura delle corsie di immissione sulla S.P. 1 in corrispondenza della rotatoria della complanare in direzione Trani in corrispondenza del km 4+000 della S.P. 1 dal giorno 23/03/2026 al giorno 27/03/2026;

5) chiusura delle corsie di immissione sulla S.P. 1 in corrispondenza della rotatoria della complanare in direzione Andria in corrispondenza del km 4+800 della S.P. 1 dal giorno 23/03/2026 al giorno 27/03/2026.