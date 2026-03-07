Ribadire le ragioni del Sì al referendum sulla magistratura in vista del voto del 22 e 23 marzo prossimi. Comprenderne gli effetti migliorativi sulla giustizia ma soprattutto nei riguardi dei cittadini. Se n’è parlato ad Andria, nella sala Attimonelli dell’Albero dei Pini, in un incontro organizzato da Fratelli d’Italia alla presenza dell’on. Carolina Varchi, capogruppo FdI in Commissione Giustizia.

Intervenuti anche il presidente della Camera Penale di Trani, Luca Gagliardi, e l’avv. Mario Malcangi. Per il primo (sostenitore del Sì nonostante un posizionamento politico diverso dal centrodestra, come sottolineato da lui stesso) la riforma darà stesse garanzie a pubblici ministeri e giudici. Per il secondo, il referendum propone un percorso di civiltà.

Alla serata hanno preso parte gli esponenti locali del partito della premier Giorgia Meloni. Uniti nel ribadire l’importanza di votare Sì alle urne.

Il servizio.