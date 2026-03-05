Un collante essenziale con il mondo agricolo è quello del perito agrario figura professionale sempre più ricercata ed essenziale nello sviluppo di un territorio così vocato proprio all’agricoltura. Le opportunità della libera professione sono state proprio al centro di un incontro all’interno dell’Istituto “Lotti-Umberto I” di Andria all’interno della sede storica dell’agrario in piazza San Pio X con un confronto con gli studenti in cui c’è stata anche la partecipazione del presidente nazionale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Mario Braga.

Un momento destinato essenzialmente ai ragazzi più grandi dell’istituto che ormai sono vicini ad una importante scelta per il loro futuro.

E la formazione resta il cardine di un progetto di sviluppo del territorio che non può prescindere proprio da questo anche in un settore così essenziale come quello dell’agricoltura.

Ed il ruolo dei periti agrari nella BAT cresce coerentemente con la crescita strutturale e professionalizzante del comparto agricolo del territorio.

Il servizio di News24.City.