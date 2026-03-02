Pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale della Lega, Nicola Civita:

«E’ un argomento che ho trattato anche durante le regionali di qualche mese addietro: i giovani che vanno via!

Lo Svimez riporta che dal 2002 al 2024, dal Sud sono andati via 350 mila under 35. Nello stesso periodo sono andati via anche 184 mila over 75. Spesso trattasi di genitori che seguono i figli. La nostra Città, purtroppo, non fa eccezione.

Dunque, quando leggo di proposte per l’apertura di una sede universitaria ovviamente esulto, ma mi chiedo: perché tali proponenti non hanno parlato quando solo io ed altri due abbiamo ripetutamente insistito, fino allo sfinimento, per avere un Polo Universitario presso il nuovo ospedale provinciale a farsi in territorio andriese? Come pensiamo di trattenere i giovani, se non concretizziamo neanche quelle cose che potremmo fare per loro?

Sarebbe auspicabile qualche iniziativa comunale a sostegno, ma non voglio entrare nella questione dei debiti che gravano sulle casse comunali, per cui dico che sarebbe di aiuto anche solo una guida contenente tutte le agevolazioni esistenti, formulata in modo chiaro.

Anche un confronto periodico con scuole, associazioni ed altre realtà del territorio potrebbe aiutare a comprendere quali interventi, magari anche minimi, consentirebbero alla nostra Città di diventare più attrattiva inducendo qualche giovane a non andarsene».