Grande partecipazione e vivo interesse presso la scuola media Cafaro per l’incontro con il saggista, scrittore e regista Daniele Aristarco, ospite del nuovo appuntamento del ciclo “Incontri con l’Autore”.

L’evento ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’istituto, coinvolti in un dialogo intenso e partecipato attorno al libro Lettere di una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, un’opera che affronta con linguaggio chiaro e diretto un tema complesso e quanto mai attuale.

Attraverso la voce narrante di una giovane protagonista, Aristarco guida i lettori in una riflessione profonda sul significato storico del fascismo, mettendone in luce i meccanismi, le responsabilità e le conseguenze, ma anche stimolando uno sguardo critico sui fenomeni contemporanei.

Numerose le domande rivolte allo scrittore: dalla nascita dell’idea del libro, alla scelta di adottare il punto di vista di una dodicenne, fino al ruolo della scrittura come forma di responsabilità civile. Aristarco ha sottolineato l’importanza di educare le giovani generazioni al pensiero critico, al rispetto delle differenze e alla partecipazione consapevole alla vita democratica.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo della scuola, volto a promuovere la lettura come occasione di crescita culturale e personale, ma anche come spazio di confronto sui temi della cittadinanza attiva e della legalità” -commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO.

. L’incontro si è concluso con un lungo applauso e con il firmacopie, momento particolarmente apprezzato dagli studenti.

Ancora una volta, il ciclo “Incontri con l’Autore” si conferma un’importante opportunità di arricchimento per la comunità scolastica, capace di trasformare le pagine di un libro in esperienza viva e condivisa.