Sono partiti lunedì 23 febbraio scorso in Sala Consiliare i lavori del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, oggetto di una convenzione siglata da Comune di Andria e Liceo Scientifico “R. Nuzzi” a dicembre del 2025.

Il progetto di formazione approfondirà tematiche giuridiche (dall’ente comunale alla tutela ambientale) e vedrà impegnata l’Avvocatura Comunale e come tutor il suo Responsabile, l’Avv. Giuseppe De Candia. Presenti numerose classi del Liceo accompagnate dal corpo docenti. Ad accoglierli l’Assessora al Futuro Viviana Di Leo, che ha sottolineato l’importanza di tali progetti svolti all’interno di Palazzo di Città, poiché permettono ai giovani di conoscere meglio la macchina amministrativa, i suoi organi ed il suo funzionamento.

Dopo il Liceo Classico “C. Troya” ed altri istituti superiori con i quali è possibile attuare i progetti di alternanza scuola-lavoro, va ora ad aggiungersi anche il Liceo Scientifico della città. Una importante opportunità di scambio pedagogico – educativo e di formazione sia per le giovani generazioni che per l’Ente Comunale stesso.