Il progetto esecutivo sarà pronto non prima di settembre prossimo mentre i lavori partiranno non prima del 2027, ma anche le organizzazioni di categoria, in particolare Confcommercio, chiedono voce e contezza del progetto di riqualificazione di corso Cavour ad Andria. Una delle vie principali della città, al momento parzialmente chiusa al traffico ma per la cui riqualificazione l’amministrazione comunale ha intercettato negli scorsi mesi un finanziamento da circa 6 milioni di euro grazie al progetto Andria Respira che comprende però anche la riqualificazione di Largo Caneva. Nelle scorse settimane è stato illustrato il progetto i cui lavori dureranno circa 2 anni e prevedono, al termine, due importanti interventi da oltre 3 milioni di euro: il primo è quello di riqualificazione idraulica nella condotta sottostante per la sua messa in sicurezza e per evitare possibili crolli e cedimenti. Il secondo, invece, quello di intera pedonalizzazione per creare un nuovo salotto della città con nuove piazzette ed aiuole. Nei giorni scorsi la Confcommercio ha chiesto ed ottenuto dall’amministrazione comunale un incontro per verificare lo stato di avanzamento dell’iter. Un incontro alla presenza anche di diversi commercianti della via ed in cui l’organizzazione di categoria ha chiesto degli impegni precisi.

Il progetto illustrato alla comunità prevede, tra i vari interventi, lo smantellamento degli attuali dehors che per molti commercianti sono essenziali considerando l’esigua estensione dei locali interni. Nel progetto così come illustrato quei dehors non sarebbero più previsti per far posto ad isole con tavolini e sedie più che luoghi chiusi. Ma al momento su questo tema resta comunque un’incognita.

