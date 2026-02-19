A seguito della richiesta di incontro formulata dalla Sindaca Giovanna Bruno all’indomani della proclamazione della nuova giunta regionale, si è svolto oggi in Regione il confronto tra la prima cittadina e l’Assessore alla Sanità Donato Pentassuglia.

Focus sullo stato dell’arte del nuovo ospedale di Andria, di 400 posti letto e di secondo livello. La proposta della sindaca Bruno è stata quella di istituire una task force dedicata, per comprimere in questa delicata fase i tempi che intercorrono fino all’indizione della gara da parte di Asl Bat, che si dice pronta da tempo.

Intanto, sul sito istituzionale del Comune di Andria dal 12 febbraio e per i 30 giorni successivi è in pubblicazione l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del DPR n. 337/2001, con riferimento al procedimento espropriativo relativo alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero.

«Dall’incontro con l’Assessore Regionale è emersa la sua grande attenzione al tema – rimarca la Sindaca – con l’intento già nei prossimi giorni di concludere la procedura di contraddittorio tra Cab di Asset e progettisti per dirimere tutti i profili legati alle osservazioni progettuali. Auspico si vada nella direzione di istituire una task force dedicata. L’occasione è stata utile per affrontare anche il tema della Casa di Comunità che la Asl BT deve realizzare in città e per puntare l’attenzione sul presidio ospedaliero attuale, il “Bonomo”, salvaguardandone e potenziando la sua vocazione e destinazione di ospedale di emergenza/urgenza».