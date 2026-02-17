Il sindaco di Andria ha emanato l’ordinanza contingibile e urgente numero 41 del 17 febbraio 2026, a seguito del messaggio di allerta meteo della Regione Puglia per rischio vento con livello arancione. Il provvedimento, operativo dalle ore 00:00 e valido per le successive 20 ore o comunque fino alla cessazione delle condizioni di rischio, dispone una serie di misure immediate a tutela della pubblica e privata incolumità.

Le previsioni meteo indicano per la giornata odierna venti forti o di burrasca di provenienza nord-occidentale, con possibili criticità per alberature, strutture e aree aperte al pubblico.

Tre le principali disposizioni contenute nell’ordinanza. È disposta la chiusura del cimitero comunale di Andria, la chiusura di tutti i parchi pubblici e delle aree verdi comunali, con contestuale divieto di accesso, transito, sosta e permanenza. Chiuso anche il percorso «Attraverso lo Stupor Mundi presso Castel del Monte», comprensivo delle aree verdi e naturalistiche connesse, con inibizione al passaggio e alla sosta lungo l’intero tracciato.

Le forze dell’ordine e gli organi di vigilanza sono incaricati del controllo e dell’esecuzione del provvedimento su tutto il territorio comunale.

L’amministrazione raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari, di evitare aree alberate e spazi verdi, e di seguire esclusivamente i canali istituzionali per eventuali aggiornamenti, attenendosi alle indicazioni della Protezione civile e della polizia locale.