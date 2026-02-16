Si conclude questa sera a Palazzo di Città con l’evento “Tra Libri e Note” il programma “Casa Farinelli”, ideato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Bellezza e dedicato alla figura di Carlo Broschi, universalmente noto come Farinelli.

L’iniziativa prenderà avvio alle ore 17.00, nella Sala Consiliare, con l’inaugurazione della mostra bibliografica “Il Farinelli a Bologna”, donata dal Centro Studi Farinelli. L’esposizione, impreziosita dalla donazione permanente alla Città di Andria di due ritratti del celebre musicista, torna in città per la seconda volta dopo il 2005, quando fu ospitata in occasione delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario della nascita dell’artista.

A seguire, letture tratte dal saggio “Famiglie del Farinelli e loro dimore” di Luigi Verdi, fondatore del Centro Studi Farinelli, in un momento di approfondimento storico e culturale dedicato alle radici familiari e al contesto biografico del grande interprete del XVIII secolo. Alle ore 18.30 spazio alla musica con “Inter Flores – Fiori di Virtù di Carlo Broschi Farinelli”, concerto dell’Ensemble Seicentonovecento diretto al cembalo dal Maestro Flavio Colusso, con la partecipazione di Valentina Varriale (soprano), Valerio Losito (violino e viola d’amore), Andrea Lattarulo (violoncello), Andrea Damiani (tiorba e chitarra barocca) e Andrea Coen (organo). L’Ensemble, diretto da Colusso, si distingue fin dagli anni Ottanta per lo studio, l’esecuzione e la pubblicazione del repertorio dei cantanti castrati e, in particolare, delle opere legate alla figura di Farinelli, restituendo al pubblico la complessità e il fascino di una stagione musicale di straordinaria importanza nella storia europea.

“Tra Libri e Note” chiude un articolato programma di iniziative culturali attraverso cui la Città di Andria ha inteso valorizzare e approfondire la figura di Carlo Broschi, nato ad Andria il 24 gennaio 1705 e riconosciuto come il più celebre cantante del XVIII secolo di fama europea. Il percorso è stato avviato nell’autunno scorso con la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione con la Città di Bologna, custode della memoria storica dell’artista e delle sue spoglie mortali conservate presso la Certosa di Bologna. Proseguendo un obiettivo fissato già nel 2021, il 24 gennaio 2026 il Comune ha ufficializzato il proprio legame identitario con Carlo Broschi approvando la delibera che definisce “Andria, Città di Farinelli” e avviando formalmente il progetto “Casa Farinelli”, contenitore permanente destinato ad accogliere un calendario stabile di iniziative celebrative e scientifiche.

Un percorso che punta al coinvolgimento di Università, Conservatori, Ministeri, Regione, Provincia, istituti scolastici, fondazioni musicali, associazioni culturali e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di costruire una rete istituzionale e culturale di ampio respiro. E proprio sabato 14 febbraio presso la chiesa di San Nicola di Myra è stato siglato l’Accordo di Collaborazione tra il Comune di Andria e il Conservatorio N. Piccinni, nelle persone del Sindaco Giovanna Bruno e del Direttore M° Valter Nicodemi, per l’avvio di un percorso musicale e artistico stabile in città. Ad aprire la serata, intitolata “Battesimo in Musica”, è stato “Il Primo Canto”: la presentazione e lettura dell’atto di battesimo di Carlo Broschi, tratto dall’Archivio Diocesano “San Luca Evangelista”, a cura della dott.ssa Silvana Campanile, in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D’Aquino”. A seguire, il concerto “Farinelli: Viaggio in Europa”, proposta musicale organizzata dal Conservatorio sotto il coordinamento artistico della prof.ssa Sara Allegretta. Il programma ha reso omaggio a Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi attraverso un itinerario musicale ricco di contrasti e affinità, tra vivacità ritmica, intensa cantabilità vocale, lirismo espressivo e brillante virtuosismo. Eseguite musiche di A.N. Porpora, G. F. Haendel, A. Vivaldi, F. Araia e D. Scarlatti. Ad esibirsi il controtenore Nicolò Tanzella, accompagnato dal cembalista Giuseppe Gaeta ed il cembalista solista Benedetto Boccuzzi.

L’intero programma “Casa Farinelli” si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune di Andria, il Rotary Club “Castelli Svevi”, la Fondazione Porta Sant’Andrea, il Centro Studi Farinelli di Bologna, il Museo della Musica di Bologna e Musicaimmagine ETS. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.