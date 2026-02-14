Fuga di gas questa mattina in via Guinizzelli, ad Andria. La segnalazione è arrivata poco dopo le ore 11. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco ed Italgas. Dagli accertamenti eseguiti, è emerso che la fuga di gas è partita da una condotta esterna toccata da un’autovettura. Elemento emerso durante la visione di alcune telecamere private di videosorveglianza. L’auto in questione, dopo il danno arrecato, si è data alla fuga. Sono in corso le ricerche del responsabile, mentre la fuga di gas è stata riparata.