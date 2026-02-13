Mercoledì mattina 50 alunni della scuola primaria e 46 della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Oberdan-Pertini” si sono messi in gioco nella straordinaria manifestazione sportiva “La Corsa di Miguel – La maratona”, svoltasi presso lo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria. Un evento avvincente che ha visto gareggiare numerose scuole in una coinvolgente corsa a staffetta, in un clima di entusiasmo, partecipazione e sana competizione.

L nota della scuola: «Grazie all’impegno, alla determinazione e al forte spirito di squadra, i nostri ragazzi hanno conquistato ben due primi posti, portando sul podio i colori del nostro Istituto con grande soddisfazione. “La Corsa di Miguel” è un progetto sportivo di rilievo nazionale, nato per ricordare il podista e poeta argentino Miguel Benancio Sánchez, oggi simbolo dei valori più autentici dello sport: inclusione, memoria, rispetto e condivisione. Il regolamento prevede che i trenta migliori tempi regionali della Puglia accedano alla finale nazionale che si terrà a Roma, rendendo la manifestazione un’importante occasione di confronto tra studenti provenienti da tutta Italia. Orgogliosi, noi docenti insieme alla Dirigente Scolastica, di aver supportato i nostri alunni in questa meravigliosa esperienza di crescita sportiva e umana, certi che porteranno con sé, oltre ai risultati, soprattutto i valori vissuti in questa giornata speciale».