Nella mattinata odierna il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Dott.ssa Flavia Anania, ha fatto visita alla Questura di Andria, accolta dal Questore e dai Dirigenti dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La visita ha avuto inizio presso la Sala Riunioni, dove il Prefetto ha incontrato i Funzionari e i Dirigenti della Questura e dei Commissariati distaccati della provincia. Nel corso dell’incontro, i Funzionari e i Dirigenti della Questura e dei Commissariati distaccati hanno avuto modo di presentarsi alla Prefetto, illustrando i rispettivi ambiti di competenza e le attività svolte nei diversi settori operativi, in un proficuo momento di dialogo e confronto.

Successivamente, la Dott.ssa Anania ha effettuato un giro degli uffici della Questura, soffermandosi in particolare presso il nuovo Ufficio Immigrazione, inaugurato lo scorso 2 ottobre con la presenza del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La visita è poi proseguita presso la Sala Operativa, cuore nevralgico del sistema di coordinamento degli interventi di Polizia. Qui il Prefetto ha potuto constatare direttamente le modalità di gestione delle emergenze e il continuo raccordo con le pattuglie impiegate sul territorio provinciale.

A seguire, si è svolto un momento di confronto con le rappresentanze sindacali del personale civile e dell’Amministrazione, occasione utile per ascoltare istanze e proposte, nell’ottica di una sempre più efficace collaborazione istituzionale. La visita è proseguita nella Cappella della Questura, dove si è tenuto un breve momento di raccoglimento e preghiera a San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.

A conclusione della mattinata, presso la Sala Riunioni della Questura si è tenuta la Riunione Tecnica di Coordinamento con le altre Autorità della provincia, finalizzata all’analisi delle principali tematiche connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica del territorio. La giornata ha confermato l’importanza della costante collaborazione tra le diverse Autorità e Amministrazioni del territorio.