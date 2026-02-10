F**K nel cuore dello shopping di Andria. Ha aperto in via Regina Margherita il nuovo punto vendita del noto brand specializzato nella moda-mare e nel fashion contemporaneo.

È solo un nuovo capitolo della storia di successo avviata nel 2012 in Puglia e nata dalla capacità e visione di Francesco Giorgio, leader dell’azienda. L’obbiettivo, quasi 14 anni fa, era introdurre sul mercato un brand che sapesse distinguersi per qualità e idee, trasmettendo allo stesso tempo forza e coraggio imprenditoriale. Oggi, con 30 punti vendita sul territorio nazionale e circa 500 dipendenti, i sogni di Francesco Giorgio sono divenuti realtà.

Dal momento del suo debutto, F**K ha continuato a crescere: linee donna, uomo, bambino; presenza a livello internazionale e un team qualificato nella creazione di capi di abbigliamento che vogliono unire creatività, qualità e innovazione all’interno di un mercato sempre più standardizzato. Il tutto mantenendo un rapporto qualità-prezzo che strizza l’occhio al portafoglio dei clienti.

Il logo, giallo su sfondo mimetico, ha voluto fin da subito incarnare lo spirito combattivo dell’azienda e raccontare una storia segnata da tante sfide e altrettanti successi resi possibili da un team di lavoro unito da una visione comune su ciò che dovrebbe essere la moda. F**K non promette velocità e conformità, ma di legare la tradizione all’innovazione. Con questo spirito il nuovo punto vendita di via Regina Margherita ad Andria fa il suo debutto: con al centro, ovviamente, la soddisfazione del cliente.