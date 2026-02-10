Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali del M5S Andria Doriana Faraone e Pietro Di Pilato:

«Per primi, insieme al consigliere comunale Nicola Civita che ha condiviso con noi diversi temi, abbiamo rivelato ai cittadini che una storica discarica di rifiuti di Contrada San Nicola La Guardia, invece che essere sottoposta alla prevista bonifica era stata sequestrata poiché, pare, lì siano stati smaltiti illecitamente anche rifiuti pericolosi. Ovviamente speriamo che la Magistratura riesca a risalire agli autori di questo scempio ambientale per punirli come meritano. Resta, però, il rischio di perdere il finanziamento di diversi milioni di euro già stanziati per la bonifica del sito, per cui facciamo appello al Presidente della Regione Decaro, al neo Assessore all’Ambiente Debora Ciliento ed al consigliere regionale andriese Vurchio affinché questo non accada. Inoltre, da ambiti comunali, abbiamo appreso dell’intervento del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica della ASLBT, che molto opportunamente pare abbia chiesto all’ARPA Puglia ed al Comune di Andria di organizzare dei monitoraggi delle acque di falda nel territorio circostante alla discarica sequestrata, per comprendere se si sia diffuso qualche inquinante.

Chiediamo all’Assessore all’Ambiente andriese di aggiornare la cittadinanza circa l’evoluzione e l’esito di questa iniziativa del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL e della situazione in generale».