Com’è noto la Giunta comunale, dopo aver deliberato sulla denominazione “Andria, città di Farinelli”, ha avviato il percorso programmatico per la realizzazione di “Casa Farinelli”, un contenitore virtuale permanente destinato ad accogliere il calendario delle iniziative celebrative dedicate a Carlo Broschi. Prende ora avvio il programma degli eventi culturali e musicali, allestito dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Bellezza.

«L’Amministrazione Comunale – riporta la Sindaca Giovanna Bruno – ha voluto dare risalto alla figura di Farinelli attraverso una serie di eventi celebrativi di una personalità di indiscusso talento, valore e prestigio, unanimemente riconosciuta. Così generiamo cultura, e la musica e l’arte diventando strumenti di crescita della città».

«Andria guarda alla bellezza e al futuro partendo dalla sua storia – commenta l’Assessora Daniela Di Bari – Come in un grande spartito, ogni nota del passato torna a vibrare nel presente per costruire un’armonia nuova. La voce di Farinelli, che un tempo incantava il mondo, oggi diventa ispirazione e respiro per una città che sceglie di cantare la propria identità».

Questi gli eventi in calendario:

Venerdì 6 febbraio – ore 20,30 – Scuderie di Palazzo Ducale – “SOLITARY PEOPLE”

Da un’idea del regista Riccardo Cannone, è un cantiere artistico sviluppato dall’associazione “Il Nocciolo”, in sinergia con l’assessorato alla Bellezza.

Chi è Farinelli, di chi è figlio, che relazione esiste tra lui, Andria, il palazzo ducale, il secolo delle guerre, il Re di Francia, il Re di Inghilterra, il Re di Spagna, l’Imperatore d’Austria? A queste domande risponde SOLITARY PEOPLE, spettacolo in cui Farinelli si racconta partendo dal suo battesimo nella Chiesa di San Nicola ad Andria. Il cantiere artistico porta al pubblico l’inizio dei lavori per un monologo teatrale supportato da musica elettronica dal vivo, frammenti registrati di musica di Porpora, Riccardo Broschi, Britten e un video proiettato sul grande schermo.

SOLITARY PEOPLE – cantiere artistico inizia la tessitura di un magnifico arazzo la cui trama è la vita poliedrica di un andriese del ‘700 diventato, grazie alla voce sovrannaturale e ai suoi grandi talenti, un’eminenza del canto, della musicoterapia, della regia teatrale: Farinelli che, nato povero, lascia un patrimonio ingente e che viene collocato dalla stampa inglese nella “gente solitaria”, il popolo numeroso degli evirati cantori. Un precursore della cittadinanza europea che vive e lavora in Italia, in Austria, in Francia, in Spagna e nel Regno Unito, dialogando nelle diverse lingue.

Le parole dell’autore Riccardo Cannone, con la musica di Andrea Di Eva, il video editing di Amedeo Lomonte, i disegni animati di vari artisti tra cui Tommy Vindex Regano offrono al pubblico i primi capitoli di una vita straordinariamente romanzata.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti da via Vaglio 17.

Sabato 14 febbraio – a partire dalle ore 19 – Chiesa di San Nicola di Myra – “BATTESIMO IN MUSICA”

Lunedì 16 febbraio – a partire dalle ore 17 – Sala Consiliare Palazzo di Città –

“TRA LIBRI E NOTE”

Seguiranno dettagli nei contenuti degli eventi.

Il programma vede la collaborazione con il Ministero della Cultura, il Centro Studi Farinelli, il Rotary Club “Castelli Svevi”, la Fondazione Porta Sant’Andrea, il Museo della Musica di Bologna, il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, la Biblioteca diocesana “S. Tommaso D’Aquino”, l’associazione Il Nocciolo, la parrocchia San Nicola di Myra e Musicaimmagine ETS.