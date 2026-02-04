A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per l’intensificarsi di forti raffiche di vento, gli operatori della Polizia Locale di Andria sono stati impegnati incessantemente in un’ampia operazione di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio comunale. Gli interventi si sono concentrati in particolare nelle zone più colpite dalle raffiche, dove si sono verificati numerosi episodi critici che hanno richiesto l’immediato presidio degli agenti per garantire l’incolumità pubblica.

Di seguito si riporta il dettaglio dei principali interventi espletati nella giornata odierna:

– Piazza Duomo: Intervento d’urgenza per la caduta di intonaco dalla facciata della Cattedrale,

– Via Malpighi: All’interno del plesso della scuola media, un grosso ramo di pino si è spezzato restando pericolosamente pendente. È stata prontamente allertata la Multiservice (squadra Matera) per la rimozione.

– Via Isonzo e Via Murge: Si è registrata la caduta di alberi sulla sede stradale, prontamente rimossi per ripristinare la viabilità.

– Via Vecchia Barletta: Segnalato un albero pericolante che è stato posto sotto osservazione e messa in sicurezza.

– Via Santa Maria dei Miracoli: Crollo di un palo della pubblica illuminazione, abbattuto dalla forza del vento.

– Palazzo Ducale: Intervento presso il cantiere del palazzo per il tendone dell’impalcatura reso instabile e pericolante dalle raffiche.

– SP 2 (Ingresso Andria da Canosa): Messa in sicurezza di un cartello stradale pericolante che minacciava la carreggiata.

– Via Maraldo: Intervento per un cartellone pubblicitario instabile.

– Via Carmine (Cantiere ex ponte): Ripristino delle transenne di recinzione che erano state completamente divelte dal vento.

– Via Mastrottaviano: Intervento per una recinzione divelta che occupava parte della pubblica via.

– ⁠monitoraggio del canalone Ciappetta-Camaggio

Comando della Polizia Locale continua a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione meteorologica, raccomandando alla cittadinanza di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare la massima prudenza in prossimità di alberi, impalcature e strutture esposte al vento. ‎