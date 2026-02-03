Il 2 febbraio, i membri del Consiglio di Istituto dei bambini e dei ragazzi dell’istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria, eletti da ciascuna classe dopo una vivace campagna elettorale, hanno avuto l’onore di visitare il Senato della Repubblica.

Accompagnati dal dirigente scolastico Grazia Suriano e dai docenti Di Venere, Scoccimarro, Scamarcio e Santomauro, i giovani consiglieri hanno potuto scoprire da vicino il funzionamento delle istituzioni italiane e l’importanza della partecipazione attiva nella vita democratica.

«Il Consiglio di Istituto dei ragazzi è un progetto storico della nostra scuola, che offre ai giovani la possibilità di sperimentare concretamente la cittadinanza attiva. È una vera palestra di democrazia», ha commentato il dirigente scolastico. «E chissà che alcuni di coloro che oggi sono stati giovani visitatori del Senato un giorno non siedano tra gli scranni dello stesso Senato ricevendo il mandato dei cittadini».

La giornata si è trasformata anche in un’occasione per ammirare i tesori di Roma: i giovani consiglieri della primaria “Giuseppe Verdi” e della secondaria di primo grado “Cafaro” hanno visitato piazza del Popolo, ammirando i Caravaggio nella basilica di Santa Maria del Popolo, piazza Navona, piazza di Spagna, la Fontana di Trevi e il Pantheon, immergendosi nella storia e nell’arte della capitale.

Questa esperienza ha rappresentato un’occasione unica per vedere concretamente come le decisioni politiche vengono prese, comprendere il valore del dialogo e della rappresentanza, e apprezzare la bellezza della città eterna.

Una giornata memorabile, che resterà certamente nella memoria dei piccoli rappresentanti e che testimonia l’impegno della scuola nel promuovere la partecipazione, la cultura e la conoscenza delle istituzioni.