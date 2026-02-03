113mila euro per “Bici in comune”. E’ questa la nuova dotazione finanziaria in arrivo per il Comune di Andria per sostenere un nuovo progetto di mobilità sostenibile e per il benessere fisico. L’iniziativa “Bici in Comune” è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

I comuni ammessi a finanziamento, con i 12,6 milioni di euro stanziati dal Governo, hanno avanzato proposte per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole. Andria è stata ammessa con il progetto “PEDALA FRA’… SPORT, CIBO E CULTURA”.

A lavorare su questo progetto sono stati l’Assessorato alla Sicurezza con delega alla mobilità e l’Assessorato alla Bellezza con delega allo Sport e Cultura. Obiettivo del progetto è l’incentivazione della ‘‘mobilità ciclabile’’ e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile (per il collegamento scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro), nonché in favore di progetti, sempre legati all’uso della bicicletta, che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali.

Il progetto sarà presentato in conferenza stampa giovedì 5 febbraio alle ore 10,30 presso il Food Policy Hub alla presenza del Sindaco Giovanna Bruno, dell’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, dell’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno e dell’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio, di Luca Balasco, coordinatore regionale di Sport e Salute nonché degli Uffici Ambiente, Mobilità, Cultura e Sport del Comune di Andria.