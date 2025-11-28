In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, l’Istituto Comprensivo Rosmini-Alighieri di Andria ha celebrato un momento significativo dedicato alla tutela del verde e alla sensibilizzazione ambientale.

Studenti e docenti dei tre ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria – si sono dati appuntamento presso il giardino del plesso “Dante Alighieri”, dove produzioni creative e artistiche, letture animate, canti, riflessioni di alunni piccoli e grandi hanno accompagnato la messa a dimora di una splendida pianta di canfora – un albero sempreverde noto per la sua longevità e le proprietà aromatiche – donata dal Laboratorio verde Fareambiente di Andria.

Un momento celebrativo voluto dal Dirigente Scolastico, prof. Michele Luca Palmitessa, che ha espresso gratitudine verso il Laboratorio verde per il suo prezioso contributo e la disponibilità fornita per la realizzazione dell’evento, coordinato della referente d’istituto, maestra Nicla Sgaramella, con il sostegno di tutto il corpo docente.

Il dott. Miscioscia, Presidente del Laboratorio verde Fareambiente, ha mostrato il suo vivo apprezzamento, e quello di tutti i soci, per tale sinergia con l’istituzione scolastica, che mira a far acquisire nelle nuove generazioni la cultura e la sensibilità per comprendere, con i fatti, che le piante non sono semplici elementi di arredo urbano ma esseri viventi, utili per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre città e per abbattere la concentrazione di CO2 e di polveri sottili presenti nell’atmosfera.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione che l’IC Rosmini –Alighieri porta vanti attraverso progetti di cittadinanza attiva, sostenibilità e cura degli spazi comuni. La nuova pianta di canfora sarà ora parte integrante del giardino scolastico, un simbolo vivo di impegno condiviso e un dono per le generazioni future.