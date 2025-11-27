Tentativo di furto sventato dalle Guardie Campestri di Andria nel pomeriggio del 26 Novembre, intorno alle 15:15, in contrada “Specchione”. Alcuni ignoti malviventi avevano appena iniziato a raccogliere olive da un fondo privato, associato al locale Consorzio, quando sono stati sorpresi e costretti alla fuga abbandonando sul posto il frutto illecitamente raccolto, ammontante a 4 quintali, oltre ai panni per la raccolta.

Le olive sono state prontamente restituite al legittimo proprietario. L’episodio, non isolato, si inserisce in piena costanza della raccolta olearia, durante la quale sono intensificati i controlli nell’agro andriese da parte del personale delle Guardie Campestri, anche con l’ausilio di mezzi tecnologicamente avanzati come le foto-trappole, che si stanno dimostrando particolarmente utili nel contrasto ai furti di olive, per tutelare il prezioso lavoro svolto dagli operatori agricoli.