Una giornata colorata di verde per i piccoli alunni dell’istituto comprensivo “Cotugno” di Andria, protagonisti dell’iniziativa “Un albero per il futuro”, promossa a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un momento dedicato alla natura e alla legalità, ospitato nei giardini della scuola, dove sono stati messi a dimora una talea dell’albero di Falcone, dal nome del magistrato simbolo della lotta alla mafia, ed un albero di fragno, dono del Raggruppamento Carabinieri per la Tutela della Biodiversità.

Una lezione di legalità ambientale per i bambini dell’istituto comprensivo, promossa per celebrare gli alberi, i migliori alleati contro il cambiamento climatico, e sensibilizzare i più piccoli alla salvaguardia del verde, in qualità di futuri custodi della natura.

Il servizio.