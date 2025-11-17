Fine settimana particolarmente movimentato nelle campagne andriesi. Presso le contrade di “Sgarantiello”, “Bottepiena” e “Petrarelli” sono stati sventati ben tre furti di olive dalle Guardie Campestri di Andria.

Complice anche il clima mite e le giornate soleggiate, gli ignoti malviventi, di origine extracomunitaria, muniti di tutto quanto occorrente per l’azione predatoria, ovvero teli, recipienti e mazze, avevano iniziato la raccolta fraudolenta, quando le pattuglie del locale Consorzio, in giro di perlustrazione rafforzata per la campagna olivicola in corso, li sorprendevano in flagranza di reato.

Alla vista delle pattuglie, repentinamente i malviventi si dileguavano a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce. I proprietari dei fondi, associati al Consorzio Guardie Campestri, per il tramite della Centrale Operativa venivano notiziati degli eventi, consentendo il successivo recupero dei frutti illecitamente sottratti, ammontanti, da una stima effettuata, ad oltre 7 quintali.

Le attività di controllo e vigilanza del territorio proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane.