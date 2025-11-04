Un sogno di famiglia che diventa realtà: Andria presente alla Maratona di New York con Paolo e Cosimo Farina, andriesi appassionati di sport. Un appuntamento che riunisce corridori da tutto il mondo pronti a vivere emozioni per le strade della Grande Mela.

42, 195 i chilometri percorsi da i due andriesi, «Una lunghissima emozione, pubblico pazzesco – hanno commentato – Una avventura di vita e un obiettivo condiviso, non c’è traguardo troppo lontano quando si corre con il cuore e con la persona che si ama di più – si legge in un post dei Maratonesi Andriesi.