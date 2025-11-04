Ennesimo furto sventato dalle guardie campestri. Ad essere presa di mira questa volta è stata la contrada “Bottepiena”, in agro di Andria.
Grazie al servizio appiedato predisposto dall’ufficio comando del locale consorzio, nell’ambito dei controlli straordinari programmati per la corrente campagna olivicola, è stato sventato il furto di oltre 5 quintali di olive, pronte per essere portate via da ignoti malviventi, poi dileguatisi nelle campagne circostanti.
I fatti, avvenuti nel pomeriggio del 4 novembre, sul calare della sera, confermano ancora una volta il particolare disprezzo, oltre che la noncuranza, da parte di questi predoni delle campagne, per il faticoso lavoro portato avanti quotidianamente dagli agricoltori andriesi.
Tuttavia, l’azione tanto silenziosa quanto efficiente delle guardie campestri, che hanno repentinamente percepito i tradizionali suoni della raccolta, ha fatto sì che non si portasse a compimento l’azione predatoria, con il quantitativo di olive restituite al legittimo proprietario.