Incidente sull’autostrada A14 questa mattina, nel tratto tra Canosa di Puglia e Andria in direzione Bari. Per cause tutte da accertare due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro. Il bilancio è di 5 feriti complessivi, di cui due trasportato all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta e tre al “Bonomo” di Andria. Due dei feriti sono stati portati in codice rosso per dinamica. Sul posto sono intervenute le equipe sanitarie del 118 da Canosa e Minervino. Il punto dell’incidente è stato al chilometro 625. Disagi al traffico fino allo sgombero completo della carreggiata.