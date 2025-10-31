Sette giorni sono bastati perchè le piantine appena poste a dimora nelle aiuole lungo la linea ferroviaria in zona via Martiri di Belfiore e via Milite Ignoto, ad Andria, venissero rubate.

Il furto ha permesso agli autori di ottenere un “bottino” di poche decine di euro, in compenso l’imbarazzo del gesto non è quantificabile. Sulla questione è intervenuto l’assessore all’ambiente Losappio, il quale ha sottolineato come «il vero danno sia d’immagine». Inoltre, nella pratica, «i tempi per concludere i lavori di piantumazione si allungano inevitabilmente. Stiamo provando a rendere questa città più bella ma se continuate a sottrarre piante sarà un’impresa non facile».

Ironica la conclusione: «Se avete tanto bisogno di verde in casa potete rivolgervi direttamente a me, sono disposto a fare donazioni».