Alle prime luci dell’alba del 29 ottobre, è stato sventato da parte delle Guardie Campestri di Andria l’ennesimo tentativo di furto. Il terzo in pochissimi giorni, a conferma della particolare aggressività dei predoni delle campagne, attivi a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Ad essere presi di mira questa volta alcuni fondi ubicati in Contrada “Capoposta”, dove ignoti malviventi avevano già allestito tutto quanto necessario per procedere al furto delle olive, con secchi, teli e mazze.
L’intervento tempestivo delle Guardie Campestri, in giro di perlustrazione straordinaria nella zona, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di movimenti sospetti, ha fatto sì che gli ignoti malviventi, fuggendo alla vista della pattuglia, non portassero a compimento l’azione furtiva.
Il proprietario del fondo, associato del Consorzio, informato dell’accaduto, giungeva sul posto per verificare lo stato dei luoghi.