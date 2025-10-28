Questa volta, pari… ma ancora polemiche dopo Fasano. Polemiche anche al termine di Fidelis Andria-Nardò, finita in archivio senza reti. L’episodio incriminato a cui fa riferimento Giuseppe Scaringella è questo: Banse giù in area, ma niente rigore. Per il resto ,il tecnico dei biancazzurri è moderatamente soddisfatto del verdetto del “Degli Ulivi”.

Ci sono due Fidelis: la Fidelis con Marquez e la Fidelis senza Marquez. E l’importanza dei giocatori fondamentali si nota assai quando non ci sono, come è accaduto domenica all’Andria senza il suo principale realizzatore, assente per squalifica.

Fidelis sesta in classifica e fuori dalla zona playoff, a -6 dalla capolista Fasano. Fidelis che ha fatto sin qui benissimo in casa (quattro successi e un pari), ma che non ha mai vinto in trasferta. E domenica ce n’è una complicatissima: allo “Zaccheria” di Foggia contro la vice capolista Heraclea.

Il servizio su News24.City.