Suona la carica rievocando i Mondiali di Spagna ‘82, in vista delle regionali in Puglia, il candidato presidente del centrodestra Luigi Lobuono, nella sua prima visita nella BAT ed in particolare ad Andria per essere al fianco di Flavio Civita, candidato al consiglio con Fratelli d’Italia.
Inaugurando il proprio comitato elettorale in Corso Cavour, Civita ha voluto subito mettere in chiaro la propria visione: non una “semplice” campagna elettorale, ma una vera e propria campagna di informazione.
Per soluzioni concrete, serve ripartire da quei temi che ormai storicamente rappresentano un freno per la Puglia e che Civita pone come le principali sfide da affrontare nei prossimi anni.
Tanta voglia di fare, tanta energia e positività in questo avvio di campagna elettorale, come si percepisce anche dalle parole dell’on. Mariangela Matera, rappresentante per la BAT in Consiglio dei Ministri con Fratelli d’Italia.