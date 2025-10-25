Aggiornamento sulla carta dedicata a te 2025. E’ stata pubblicata la lista dei beneficiari della Carta dedicata a te 2025. Inps infatti ha completato la fase di elaborazione della lista dei beneficiari definitiva, pertanto è disponibile l’elenco dei nuclei assegnatari di detto contributo nella sezione in alto “BENEFICIARI CARTA DEDICATA A TE 2025” della pagina web di INPS. I nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te 2025” potranno verificarlo dal proprio protocollo ISEE.

Si ricorda che Poste italiane è in fase di abbinamento, a tale lista, dei codici identificativi della carte.

Non appena INPS renderà disponibile l’elenco aggiornato con l’abbinamento di tali codici identificativi, sarà possibile per i beneficiari, sulla pagina INPS, accedere al link di collegamento alla piattaforma web – con il proprio SPID o CIE –, in piena autonomia e flessibilità, per scaricare la lettera di comunicazione utile al ritiro della carta presso gli Uffici Postali o per richiederne un duplicato, se la precedente è stata smarrita.

I beneficiari della carta dedicata a te 2025, già in possesso della carta dagli anni precedenti, riceveranno su di essa l’accredito di 500 euro senza la necessità di doversi rivolgere agli uffici Postali.

La carta sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2026, ma sarà necessario effettuare almeno un pagamento entro il 16 dicembre 2025 per non incorrere nella decadenza del beneficio

In allegato la Lista INPS dei beneficiari: https://andria-api.municipiumapp.it/s3/234/allegati/lista_inps_beneficiari_carta_dedicata_a_te_2025.pdf