Nella tarda serata di ieri, a causa del forte vento, una parte del telo che riveste l’impalcatura di Palazzo Ducale si è sollevato dal corrimano a cui era agganciato. Quest’ultimo si è eccezionalmente sganciato restando sospeso fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che, congiuntamente alla Polizia Locale, sono intervenuti per garantire la sicurezza. Sul posto è intervenuto anche l’Assessore ai lavori pubblici e l’impresa. Nel corso della notte l’impresa ha poi proseguito con una verifica generale dell’intera impalcatura. Non è stata riscontrata alcuna criticità sulle strutture portanti dell’intero impalcato tali da determinare un reale rischio sulla sicurezza. Solo il sollevamento parziale del telo di rivestimento.

