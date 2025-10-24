Dopo il brillante intervento effettuato nel pomeriggio del 23 ottobre in contrada “Macchia di Rose”, che ha consentito il recupero di ben quattro quintali di olive, nella mattinata odierna l’intervento delle Guardie Campestri di Andria ha sventato l’ennesimo tentativo di furto, questa volta nell’importante fetta di agro conosciuta come “Papparicotta”.

Ignoti malviventi, complici anche le temperature miti di questi giorni, avevano già iniziato a manomettere gli alberi di ulivo, quando al sopraggiungere della pattuglia consortile, nel suo consueto giro ispettivo, si dileguavano nei fondi circostanti, facendo perdere le loro tracce e lasciando sul terreno i capienti teli occorrenti per l’azione predatoria.

Per il tramite del Comando del Consorzio l’associato, giunto sul posto, è stato prontamente notiziato dell’accaduto che poteva avere conseguenze ben più gravi.