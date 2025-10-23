Il Consiglio Comunale nella seduta di ieri 22 ottobre scorso ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno. La prima parte dei lavori si è concentrata sulla discussione e successiva approvazione del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026/2028.

Il DUP costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente. Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Ieri in aula il DUP è stato approvato.

Sono seguite due variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con la ratifica della deliberazione di giunta comunale n.167 in data 11/09/2025 (servizi socio sanitario e patrimonio) e con la ratifica della deliberazione di giunta comunale n.179 in data 30/09/2025 (servizi socio sanitario e polizia locale).

Sedici, invece, i debiti fuori bilancio la cui legittimità è stata riconosciuta dal Consiglio.

Da ultimo, il provvedimento relativo alla istituzione del “Consiglio del Cibo della Città di Andria” è stato ritirato e rinviato al prossimo consiglio comunale.

Il prossimo Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 30 ottobre p.v. alle ore 16. Questi i punti all’Ordine del Giorno:

1) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Istituzione del “Consiglio del Cibo della Città di Andria”

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: FONDAZIONE CASTEL DEI MONDI DI ANDRIA – ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “Variazione delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: “PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO, relativa alla “progettazione ed esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione, nonché per la successiva gestione operativa, della PISCINA DEL COMUNE DI ANDRIA” – approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiarazione pubblico interesse e nomina soggetto promotore”.

5) In conclusione, la discussione delle mozioni presentate dai consiglieri comunali.