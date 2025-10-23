Un grosso spavento, per fortuna senza conseguenze, in seguito all’ennesimo albero caduto ad Andria ieri pomeriggio, questa volta in zona piazza S.S. Trinità, lato viale Virgilio.

La posizione, vicina ad una scuola e letteralmente accanto ad una fermata per mezzi pubblici, rischiava di mettere in serio pericolo l’incolumità di chiunque si fosse trovato lì al momento del cedimento del tronco. Si tratta di un nuovo campanello di allarme relativo alle condizioni del verde pubblico cittadino. Recente è il taglio di cento alberi malati in Pineta, ma numerose sono anche le segnalazioni di rami, anche di grandi dimensioni, che cadono in differenti zone della città. Il maltempo potrebbe essere una causa dei cedimenti, ma non l’unica. Una gestione più attenta e puntuale del verde pubblico aiuterebbe a prevenire episodi come quello in piazza S.S. Trinità e a giovarne non sarebbero solo le piante, ma soprattutto i cittadini, la cui sicurezza deve essere sempre al primo posto.

Dopo il cedimento dell’albero, la zona interessata della piazza è stata chiusa al passaggio pedonale e nella mattinata odierna sono stati svolti i lavori necessari a rimettere in sicurezza il luogo.