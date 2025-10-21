Sconfitta e rimpianti per la Fidelis nel derby sul campo della capolista Fasano. La supersfida dell’ottava giornata l’ha vinta – 2-1 al “Vito Curlo” – la prima della classe, capace di portarsi in classifica a +6 sugli andriesi. E il rammarico per la squadra di Giuseppe Scaringella appartiene in gran parte alla rete non convalidata in pieno recupero ad Alfredo Trombino, il capocannoniere stagionale dei gol annullati: era successo in precedenza in altre due occasioni.

Prima della rissa e del cartellino rosso, si era sbloccato in trasferta, Facundo Marquez, salito a quota cinque centri in classifica marcatori. Non ci sarà domenica al “Degli Ulivi”, con fischio d’inizio previsto alle ore 16, contro il Nardò: occasione in cui la Fidelis andrà a caccia del “5 su 5” casalingo. L’Andria deve ripartire dalla buona prestazione del “Curlo” e dallo spirito mostrato nella situazione di doppio svantaggio.

Il servizio completo su News24.City.