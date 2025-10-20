Il sindaco di Andria ringrazia la Polizia di Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari per l’operazione di questa mattina:

«I tre arresti sono per il sindaco la risposta alla domanda di legalità che la società civile, gli imprenditori e le istituzioni chiedono da anni, per scrollarsi di dosso il clima di intimidazione e paura. Resta fermo l’invito, giunto da più parti, a denunciare: serve la collaborazione di tutti per stanare le sacche di criminalità persistenti che minacciano il tessuto economico della città».